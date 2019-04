Titouan Puyo impérial face aux Tahitiens

Stand-up paddle. Le Calédonien de 27 ans a largement dominé l’épreuve polynésienne hier matin en terminant à la première place devant les Polynésiens Keoni Sulpice et Lorenzo Bennett. Mais pour Clément Colmas (12e), cela a été plus compliqué. Les deux Cagous reviennent sur la course, tout comme les supistes du Caillou Noïc Garioud et Benoît Rivière qui l’ont suivie depuis chez eux, derrière leur écran.