Evénement populaire avant d’être une compétition sportive de niveau relevé, la Calédonienne a fait vivre le complexe sportif de Boulari de jeudi à hier soir. Des joueurs et des joueuses de tous âges et de toutes ethnies qui se sont fait plaisir. Certains ont même eu la chance de croiser le chemin des deux anciens champions du monde invités. Parce que c’est ça qui fait le succès de ce rendez-vous : plusieurs tournois où tout le monde peut rencontrer (et aussi battre...) tout le monde.