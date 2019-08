Touho-Poindimié s’adjuge la Coupe provinciale Nord

Seize triplettes du Club Bouliste de Ouégoa (2), de Bwapanu Sports Pétanque (4), de la Jeunesse Calédonienne Pétanque Nord (1), de l’association pétanque Touho-Poindimié (3) et de l’Association Davène Pétanque Koumac (6) étaient réunies samedi sur le boulodrome de Koumac pour se mesurer à l’occasion de la Coupe de la province Nord.

Les seize équipes, préalablement réparties en quatre poules se sont affrontées lors de manches à élimination directe. Les huit sortants ont disputé les phases finales à compter des quarts avant que la compétition ne s’intensifie. Lors des demi-finales, l’équipe de l’ADPK, composée de Glenn Pham, Steeve Pham et Wilfrid Williams, après avoir été largement menée (8-3) a recollé (9-9) pour finalement s’imposer (13-9) sur la triplette Blaise Kopola-Hardy Boema-Gustave Bellouma (Bwapanu).

Une remontée que n’a pas réussi à faire l’autre triplette de l’ADPK, Wacape Phadom-Augustin Houwili-Maxime Pailly. Menés par les joueurs de l’APTP (9-5), ces derniers ont réussi à refaire leur handicap (11-10) pour finalement s’incliner sur le fil (13-10). Des demi-finales qui laissaient présager une fin de Coupe en apothéose entre Koumac et Touho-Poindimié. Et la finale a tenu toutes ses promesses avec de nombreux rebondissements.

DOUTE ET VICTOIRE

D’entrée de jeu, l’équipe de la côte Est a pris l’avantage jusqu’à mener 11 à 3 à l’issue de la septième mène. La rencontre semblait alors déjà joué tant Touho-Poindimié survolait les débats.

Mais c’était sans compter sur l’empêcheur de tourner en rond - Wilfrid Williams (ADPK) - qui, par quatre fois consécutives, a annulé la huitième mène en tirant le bouchon. Une situation qui a provoqué un moment de flottement dont a magnifiquement profité Koumac. L’ADPK a alors grappillé des points sur les mènes suivantes (12-10) et fait douter son adversaire.

Mais quelques erreurs de tactique ont finalement mis à mal la triplette. Après une peu banale remontée et près de deux heures de jeu, Koumac s’est incliné (13-10). « C’était une finale à rebondissements. Nous avons pris l’avantage dès le début. Petit à petit, je me suis mis à mal pointer. Il faut dire aussi que Wilfrid a jeté le doute en tapant quatre fois consécutives et une autre fois le bouchon. Mais on ne s’est pas énervés. Et notre avance nous a suffi pour conclure la partie sur le fil », confie Bernard Chassagne.