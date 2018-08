Un moment inoubliable avec les All Blacks

RUGBY. Mardi soir, lors de l’échauffement avant le match Australie-Nouvelle-Zélande, une vingtaine de jeunes Calédoniens âgés de moins de 15 ans ont eu la chance d'approcher les All Blacks et de partager leur entraînement. Accueillis par Andy Haden, le coach néo-zélandais, les jeunes Cagous ont exécuté en toute simplicité jonglages et passes avec les anciens rugbymen comme Ali Williams, ou Tony Woodcock.