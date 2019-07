Un sacré coup de pêche à Hawaii en perspective

« Kona, c’est La Mecque de la pêche au gros. Ils sont sur l’eau toute l’année là-bas, il n’y a jamais de houle et de vent, un peu comme à la baie des Citrons. » Les explications d’Alain Destours feraient rêver n’importe quel passionné. Et c’est pourquoi des pêcheurs des quatre coins du monde seront rassemblés la semaine prochaine sur l’île d’Hawaii, à l’occasion de la 60e édition du Hawaiian International Billfish Tournament.

Organisé par l’Association internationale de la pêche sportive (IGFA), principale autorité en matière de pêche à la ligne, c’est le deuxième plus vieux concours du monde et surtout le plus important. Et pour cette date anniversaire, ce ne sont pas moins de 52 équipes internationales, composées de deux à six pêcheurs, qui devraient être présentes, contre 26 l’an passé.

Journées au large

Et cette fois encore, des Calédoniens battront pavillon tricolore sur le plan d’eau hawaiien. Il s’agit d’Yves Armand et Alain Destours, qui y étaient déjà en 2018, et de Daniel Pennel, pour qui ce sera une première. « On l’a tellement baratiné que pour rien au monde il n’aurait loupé ça », blague Alain Destours qui avait également participé à l’édition de 1984.

Les trois loups de mer passeront cinq journées au large, de 8 heures à 16 heures. Ils embarqueront à chaque fois sur un nouveau bateau, tiré au sort, et avec un skipper différent. « Ils nous emmènent tous dans leurs endroits favoris », précise Alain Destours. Sur l’eau, le matériel leur sera également fourni. « Mais on peut tout de même apporter nos leurres fétiches. Mon fils m’en a donné deux, j’espère qu’ils me porteront chance », sourit le retraité. Un concours qui a aussi une certaine portée scientifique puisque des balises seront notamment insérées dans une partie des prises, qui seront par la suite relâchées. Pour marquer des points, c’est l’espèce du poisson, plus ou moins rare et difficile à remonter, qui importe, avec toujours en tête d’affiche, le marlin tant convoité.

« Ambiance à bord »

L’année dernière, l’équipe calédonienne de la section Espadon du Cercle nautique calédonien, composée d’Yves Armand, Alain Destours, Daniel Mahric et Jean-Paul Dang, avait terminé à la 18e place sur 26. « Au moins, on n’est pas revenu bredouille. Les Sud-Africains n’ont pas eu de chance eux, ils n’ont pas eu une touche en cinq jours », se remémore Alain Destours. Les Cagous avaient tout de même reçu un prix lors de la précédente édition : celui de l’équipe la plus sympa. « On mettait l’ambiance à bord », raconte le pêcheur. Un trophée qu’ils espèrent bien ramener une nouvelle fois cette année… en plus de celui du tournoi.

Savoir +

En 1981, une équipe calédonienne composée de Désiré Kativineca, Daniel Mahric, Raymond Beyney, Paul Perronnet et Jean-Jacques Goyetche avait terminé à la deuxième place du célèbre concours hawaiien.