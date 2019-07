Une 6e défaite, et maintenant l’exploit ?

On ne donnait pas cher de leur peau et les matchs de poule n’ont pas vraiment donné tort aux prévisionnistes. Malgré un bon Yorick Saihuliwa à la batte, les Calédoniens se sont une nouvelle fois inclinés lors de leur match retour face aux Papous, invaincus jusqu’à présent, sur décision de l’arbitre. Alors qu’ils avaient réalisé 56 points en 17 « overs » (séries de six lancers), sur les 20 dont dispose chaque équipe sauf si les onze batteurs sont éliminés, les hommes de Steeven Selefen ont encaissé 57 points en 7 overs. Ils retrouveront ce matin les Samoa, qui les ont déjà battus deux fois, en petite finale pour tenter d’obtenir la première médaille aux Jeux de l’histoire de la Calédonie.