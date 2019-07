Une compétition ouverte à tous à Dumbéa

FORCE ATHLÉTIQUE. Un rendez-vous pour tous les passionnés... mais pas seulement. Le club Force 988 organise une compétition d’endurance à la salle du Tagaloa Gym, la salle omnisports d’Auteuil à Dumbéa, ce samedi. Une compétition ouverte aux licenciés et aux non licenciés qui permettra de « promouvoir » la force athlétique auprès d’un public plus large. « La compétition est libre et les inscriptions sont ouverte jusqu’au dernier moment », lance d’emblée Giovanni Muliava, vice-président du club. Les motivés, une fois inscrits devront se soumettre à la traditionnelle pesée, à partir de 13 heures. Un moment incontournable qui permettra de désigner le futur vainqueur en fonction des performances réalisées ensuite. Ainsi les hommes devront assurer un maximum de répétitions, en développé couché, avec une charge de 100 kilos. De leur côté, les femmes devront réaliser le maximum de séries en soulevant la moitié de leur poids. « L’endurance n’est vraiment pas comparable à la force, détaille le Calédonien, double champion de France en 2015 et 2016. Des sportifs s’entraînant à la salle peuvent parfois faire la différence ». Une chose est sûre, Giovanni Muliava promet « une belle bataille ».