Une grand-messe de l’ovalie à Numa-Daly

Rugby. Comme chaque année, le Comité calédonien a organisé, avec le soutien du comité provincial Sud, la Fête du rugby. Cette 8e édition, samedi au stade Numa-Daly, à Nouméa, a rassemblé les différentes catégories et clubs du territoire : on est venus de Pouembout, de Népoui et même de l’île des Pins et de Lifou... Avant les U14, U16, U19 et féminines l’après-midi et les seniors le soir, la matinée a été consacrée aux enfants de 6 à 13 ans avec plus de 250 joueurs. Au programme, pour eux : des matchs de deux périodes de sept minutes.