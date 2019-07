Visite de prestige pour le club de Karaté Kyokushin de Nouméa

KARATÉ. Une visite de choix pour le Karaté Kyokushin. Le week-end dernier, le club de Nouméa a reçu le champion australien, Steven Cujic, invité par Laurent Couturier, son homologue sur le Caillou. « Je l’ai rencontré plusieurs fois au Japon et en Australie. Je lui ai proposé de venir à chaque fois et ce coup-ci, il a accepté », raconte l’enseignant calédonien.

Celui qui a donné des cours pendant cinq ans à Tokyo a décidé de reposer ses bagages dans son pays, à Sydney, il y a trois ans. Mais Steven Cujic n’a pas hésité à quitter les siens quelques jours pour venir à la rencontre des Calédoniens. L’occasion pour lui de dispenser des nombreux entraînements dans différents dojos mais aussi en extérieur. Pour le plus grand plaisir des petits et des grands. « Au total, une vingtaine d’enfants et une vingtaine d’adultes ont pu le rencontrer. Tout le monde était enchanté de travailler avec lui au vu de son expérience et de son niveau », raconte Laurent Couturier. Un vrai échange de savoirs, de techniques mais aussi de passion et d’amitié.

Une venue qui pourrait bien déboucher sur d’autres rencontres. Au point que cela devienne une tradition ? La volonté est réelle dans le club calédonien. « On va essayer de faire venir un champion tous les ans, que ce soit Steven Cujic ou non », conclut l’enseignant.

