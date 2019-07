La voie est toute tracée pour Juliette Bone

Encore un bon bilan pour la navigatrice calédonienne : deux manches remportées, une 2e place… et une disqualification. « Le jury a estimé qu’elle avait utilisé les mouvements de son corps comme moyen de propulsion », explique son coach Felipe Minier. Une erreur qui ne la pénalisera pas vraiment au classement général puisque le moins bon résultat de chacune des dix laseristes sera annulé. Pour le moment, Juliette Bone dispose d’une large avance, de 16 points, sur la 2e. Même si elle arrivait avant-dernière lors des deux régates programmées aujourd’hui et que sa concurrente directe l’emportait, elle serait certaine d’être sur la plus haute marche du podium. Cerise sur le gâteau, elle pourrait également décrocher la médaille de bronze par équipe, puisque seuls Samoa et Fidji possèdent deux représentantes sur l’eau.