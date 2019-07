Yengo, Siega et Lakafia face aux meilleurs mondiaux

La belle année de Yolaine se poursuit. Il y a sept mois, elle n'imaginait pas ça. « On dirait que mon profil ne leur plaît pas », confiait-elle en janvier quand on lui demandait pourquoi elle n'avait pas été rappelée depuis longtemps en équipe de France alors qu'elle enchaînait les essais en élite féminine à XV avec Rennes.

Un mois plus tard, la Maréenne partait au Portugal pour un stage avec l'équipe de France à 7. Puis au lieu de la sélection militaire, comme prévu initialement, le déplacement en Irlande s’était fait avec le XV de France, pour une victoire éclatante à Dublin, suivie d'une défaite en Italie pour son 2e match dans le Tournoi des Six Nations. « Je trouvais étonnant qu’elle n’avait jamais été appelée depuis deux ans, même pour un stage... Elle arrive un peu tard : si elle était venue avant en Métropole, elle aurait eu sa chance plus tôt. Aujourd’hui, Yolaine n’a pas de contrat fédéral, mais je sais que le staff de l’équipe de France a laissé la porte entrouverte », glissait ensuite en mars son entraîneur à Rennes, l'ex-conseiller technique en Calédonie Vincent Brehonnet.

Bien vu parce que Yolaine va effectivement parapher un contrat pour les prochains mois. « Je continuerai à jouer à XV avec Rennes » même si « cela risque d’être compliqué, tout dépendra du calendrier du 7 », précisait hier la trois-quart centre de 26 ans, 4e des Jeux du Pacifique 2011 et 2015 avec le 7 de la Calédonie, avant de devenir double championne du monde universitaire à 7 avec la France.

Encore des voyages

Côté masculin, tout va bien là aussi. Pierre-Gilles Lakafia, 32 ans, fils du lanceur de javelot Jean-Paul mais né en Métropole, rempile, lui qui a déjà connu les JO en 2016, trente-deux ans après son père à Los Angeles...

Sefo Siega, 28 ans, ancien de Dumbéa et passé plus jeune par Toulouse, va, lui, vivre une 3e saison avec l’équipe de France à 7, la 2e année pleine. « La Fédération m’a fait une proposition, j’ai accepté même si je n’ai encore rien signé. Ça se fera quand je reviendrai » en Métropole, « fin août, avec d’abord une semaine de tests médicaux puis les premiers entraînements », détaillait hier Sefo, en vacances sur le territoire. « On aura ensuite deux tournois de préparation : un à Manchester (Angleterre) et un à Elche (Espagne) » avant le coup d’envoi du circuit mondial 2019-2020. Les lieux des 10 étapes (Dubaï, Cape Town, Hamilton, Sydney, Vancouver, une ville américaine à définir, Hong Kong, Singapour, Londres et Paris) sont connus, pas encore les dates. Les filles, elles, dont Yolaine Yengo, auront deux rendez-vous de moins. Les deux sélections, hommes et femmes, joueront ensuite un mois avant les JO 2020 à Tokyo un tournoi qualificatif, leur ultime chance pour espérer aller au Japon.

Savoir +

Il y aurait aussi pu y avoir Nisié Huyard, formé à l’Olympique, mais l’ailier de 25 ans quitte Mont-de-Marsan (ProD2) pour Tarbes (3e de la dernière poule 2 de Fédérale 1), à XV.