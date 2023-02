Subventions vertes américaines: Bruno Le Maire appelle les Etats-Unis à la "transparence" (interview à l'AFP)

"Le plus important, c'est que nous coopérions entre alliés pour qu'il y ait de la transparence sur le montant des subventions et des crédits d'impôts qui seront accordés. (...) Si vous savez à quel tarif va sortir l'hydrogène vert aux Etats-Unis et à quel tarif il va sortir en Europe, cela vous permet de garantir des conditions de concurrence équitable", a-t-il déclaré au cours de cet entretien vendredi.