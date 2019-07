Une salle de musculation a ouvert

Si dans le Grand Nouméa les salles de fitness pullulent, en Brousse et plus particulièrement à Bourail, ce type de structure est plutôt rare. Cela fait longtemps que les Bouraillais, et notamment les jeunes, souhaitent avoir au moins une salle de musculation. Leur souhait a été exaucé.

Depuis le lundi 22 juillet, l’association Bourail Fitness, qui a été créée au mois de juin, a ouvert officiellement les portes de sa salle au public. Cette nouvelle enseigne s’est installée dans les locaux de l’ancien restaurant Le Relais gourmand, situé en face du marché municipal. Didier Alard est à l’initiative de cette création. Et il en est également le président. Son bureau est composé de Patrice Talbone (vice-président), Kelly Delathiere (trésorière) et Ophélie Alard (secrétaire).

« J’ai été convié à une réunion à la mairie, lors de laquelle le maire nous a informés de sa volonté de redynamiser le village », explique Didier Alard. « J’ai alors profité de l’occasion pour lancer cette idée de salle de musculation, qui a été adoptée. J’ai ensuite créé l’association. »

Une forte demande

La mairie a mis à disposition le local et a effectué également l’achat d’une partie du matériel nécessaire au bon fonctionnement de la salle. « Une partie des appareils et autres bancs de musculation ont été achetés auprès des salles de sport de Nouméa », dévoile Jean-Paul Robelin, adjoint au maire.

Didier Alard, qui est issu du milieu rugbystique, assure le suivi des personnes en mettant en place un programme bien défini en fonction du niveau de chacun. « Il y avait une demande. Quand j’ai ouvert la page sur Facebook, il y avait 160 personnes intéressées et on a actuellement 50 abonnés et beaucoup de dossiers en préinscription », se réjouit le président de Bourail Fitness. Et ce dernier d’insister : « Comme je viens du milieu du rugby, je tiens à instaurer un état d’esprit d’équipe et associatif : les gens s’entraînent ensemble. Le mercredi, par exemple, la salle sera réservée aux débutants, avec des séances dirigées. C’est l’objectif de la salle. »

« Avec les tarifs que l’on pratique, c’est vraiment le sport pour tous », promet le président de l’association. Pour le moment, Bourail Fitness propose uniquement de la musculation, mais vers le mois de septembre, des cours collectifs seront aussi organisés.

Savoir +