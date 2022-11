Syrie: 12 soldats prorégimes et des forces kurdes tués dans les raids turcs (ONG)

Les bombardements turcs ont ciblé des sites des FDS dans la province d'Alep (nord) et de Hassaké (nord-est), a déclaré à l'AFP le directeur l'ONG, Rami Abdel Rahman. Les raids ont également visé des positions où les forces du régime syrien sont déployées dans les deux gouvernorats de Raqqa (nord) et de Hassaké, tuant six membres des FDS et six membres du régime.