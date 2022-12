Thaïlande: opération de sauvetage pour 31 disparus au large après le chavirage d'un navire militaire

"Nous recherchons toujours 31" des 106 membres de l'équipage du HTMS Sukhothai, a déclaré l'amiral Pogkrong Montradpalin, porte-parole de la marine royale thaïlandaise.

Dans la nuit de dimanche à lundi, l'équipage a "perdu le contrôle" du navire, qui a coulé peu après minuit (17H00 GMT), à 22 milles nautiques (37 km) des côtes, au niveau de Bang Saphan, dans la province de Prachuap Khiri Khan (sud).

A la suite de la "forte marée", le système électrique de la corvette de patrouille a été endommagé, au point de provoquer l'arrêt des machines assurant son fonctionnement, a-t-il expliqué.

Des images diffusées par la marine montrent le navire, totalement penché sur un côté, à moitié englouti par les eaux.

Sur terre, des personnes recouvertes d'une couverture attendaient d'être soignées dans un hôpital, selon un clip vidéo.

Quelque 75 personnes de l'équipage ont été secourues par la mission de sauvetage, qui comprend deux hélicoptères militaires, deux frégates et un navire amphibie dépêchés sur les lieux, selon un communiqué de la marine.

Environ 11 personnes ont été hospitalisées à Bang Saphan.

Le HTMS Sukhothai, de fabrication américaine, a été mis en service en 1987, selon le think tank US Naval Institute.

Plusieurs régions du sud de la Thaïlande ont été touchées par les orages et de fortes averses ces derniers jours, provoquant notamment l'interruption de la circulation des ferrys entre le continent et l'île touristique de Koh Samui, dimanche et lundi.

Dans l'un des pires naufrages de l'histoire du pays, plus d'une quarantaine de touristes avaient trouvé la mort en juillet 2018 près de Phuket.