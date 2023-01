Invitée par son homologue "et ami" Dmytro Koubela, Annalena Baerbock a déclaré que la population ukrainienne peut "compter sur notre solidarité et notre soutien" concernant l'approvisionnement en générateurs, transformateurs, combustibles ou couvertures pour survivre à l'hiver glacial, selon des déclarations faites à Kharkiv, deuxième ville du pays, et transmises par le ministère allemand.