Ukraine: Zelensky veut que l'UE adopte "plus vite" de nouvelles sanctions contre la Russie

"On voit aujourd'hui que le rythme des sanctions en Europe a un peu ralenti", a dit M. Zelensky lors d'une conférence de presse à Kiev avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. "Plus cette tâche sera faite vite et qualitativement, plus nous serons proches de la défaite de l'agression russe", a-t-il déclaré.