Liz Truss souhaite le "succès" à son successeur Rishi Sunak avant de quitter Downing Street

La Première ministre britannique sortante Liz Truss a adressé mardi ses voeux de réussite à son successeur Rishi Sunak avant de quitter Downing Street, après 49 jours au pouvoir, afin de présenter sa démission au roi Charles III.

"Je souhaite à Rishi Sunak tous les succès possibles pour le bien de notre pays", a-t-elle déclaré devant le perron de la résidence du Premier ministre, se disant "plus convaincue que jamais qu'il faut être audacieux face aux défis" et que "l'Ukraine doit plus que jamais être soutenue".