Décès  de Jean-Pierre Zenkoro, figure de la production d'ignames

C'est un amoureux de la terre et une figure de la côte Est qui nous a quittés : l'agriculteur Jean-Pierre Zenkoro est décédé mardi matin à 69 ans. Installé à Névaho, à l'entrée de la vallée de la Tchamba, il était l'un des plus gros cultivateurs d'ignames de la zone et produisait aussi des tarots de montagne. Des produits qu'il vendait sur les trois provinces.

De nombreux métiers

Jean-Pierre Zenkoro avait embrassé la profession d'agriculteur en 1999, après s'être essayé à d'autres activités, plus variées les unes que les autres. Il avait notamment travaillé au village de Poro, à Houaïlou, comme magasinier pour la SLN ou en tant qu'opérateur de cinéma. Sur Poindimié, on avait pu le voir derrière un volant, comme chauffeur de taxi ou livreur de pain.

Une fois sa vocation de cultivateur trouvée, il s'était investi pour l'ensemble du secteur en se faisant élire à la Chambre d'agriculture.

Des racines Japonaises

Jean-Pierre Zenkoro s'était aussi ouvert à l'agritourisme, en faisant découvrir son activité et ses cultures aux visiteurs, qu'il recevait sur le gîte " Les Ignames de Nevaho ", installé sur sa propriété.

Père de famille, marié avec une femme originaire de Lifou, l'agriculteur de Névaho avait des origines Japonaises de par un grand-père, venu d'Okinawa pour travailler dans les mines du Caillou, et Bretonnes du côté d'une grand-mère. Au début des années 2000, il avait ainsi eu l'occasion de se rendre sur la terre de son aïeul, en participant à une mission au Japon pour la Chambre d'agriculture. Membre de l'association des descendants d'Okinawa de Nouvelle-Calédonie, il avait, à son tour, reçu des Nippons sur sa propriété.

Celui qui souffrait d'une longue maladie sera enterré vendredi matin à Nevaho.