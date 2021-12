[EN DIRECT] Ruby : près de 9 000 foyers sans électricité de Bélep à Houaïlou

La dépression tropicale forte Ruby a atteint la Nouvelle-Calédonie dans la nuit de lundi 13 à mardi 14 décembre. En se rapprochant de l’extrême Nord, elle s’est intensifiée, sans encore passer au stade de cyclone tropical.

Suivez sa trajectoire en direct

[12h22] Les gendarmes de Nouvelle-Calédonie ont fait un point sur la circulation à 10 heures :

– Bélep : les axes sont encombrés par des branchages.

– La Foa : plusieurs axes secondaires sont coupés (route de Pierrat, route de Thia, Lieu-dit Focola, Tribus de Koindé

– Bourail : la RT1 est réouverte, mais les accès aux tribusTéné, Boghen, Taraudière, Pouéo sont fermés.

– Boulouparis : axes secondaires menant à Haute Ouaménie, Tribu Kouergo

– Canala : tribu de Boakaine

– Kouaoua : RPN3 (Tribu de Wena et Tribu de Méa Mebara) et CR 4 (Tribus de Méchin – Konoyé Chaoué Ouérou Pimé).

– Hienghène : le bac de la Ouaième est à l’arrêt

– Pouébo : le radier est innondé

– Houaïlou : la RT3 et le pont de Nindia sont inondés

Côté télécommunication, l’OPT indique par ailleurs que les relais qui couvrent de Poé à Bourail et relais de Thio sont hors service.

[12h17] Au Mont-Dore, les secours sont intervenus une vingtaine de fois depuis le début de la journée, lundi 14 décembre. Trois automobilistes ont été verbalisés et trois commerces ont été fermés. Les forces de l’ordre sont aussi intervenues pour des violences conjugales.

Les centres d’accueil de la commune prennent en charge dix-sept personnes. Sept à Boulari et dix à La Briqueterie.

[12h15] Le fournisseur d’électricité Enercal a fait le point sur le passage de Ruby vers 11 heures. Près de 9 000 foyers de Bélep à Houaïlou sont privés d’électricité, selon l’entreprise.

– Bélep : 185

– Poum : 483

– Ouégoa : 640

– Voh : 654

– Koné : 340

– Pouébo : 740

– Hienghène : 549

– Touho : 709

– Poindimié : 1 724

– Ponérihouen : 792

– Houaïlou : 1 105

Les équipes techniques ne pourront intervenir sur place quand l’alerte 2 sera levée. Les autorités décréteront alors la phase de sauvegarde. Les techniciens d’Enercal ou d’EEC interviendront à ce moment-là pour rétablir le courant partout.

Pour l’instant, toute la Nouvelle-Calédonie reste en alerte 2.

[11h56] À l’approche de Ruby, des dizaines de familles ont décidé de quitter leur maison à Lifou pour se mettre en sécurité dans l’un des trois centres d’hébergement de l’île.

[11h52] Nouveau point du fournisseur d’énergie ECC fait un nouveau point. 678 clients sont privés d’électricité.

– À Canala, 332 clients dans les secteurs Negropo, Mereneme, Nonhoue, Haouli, Emma, La Crouen, Nanon Kenerou, Boakaine, Mehoue

– À Kaala-Gomen, 211 clients dans les secteurs Tribus du Sud, Koligoh

– À Koumac, 135 clients dans les secteurs Panouna, Page, Tribu De Wanap

[11h45] Ruby atteint le Sud de la Grande Terre. À Bourail. le vent s’intensifie avec des rafales et de fortes pluies. Des coupures d’électricité sont à déplorer.





[11h33] À Nouméa, une soixantaine de personnes et une dizaine d’enfants sont accueillies au centre d’hébergement d’urgence mis en place par la commune à la Vallée-du-Tir, salle omnisports François-Anewy.

[11h28] À Koné, le captage de Netchaot est bouché. "Le débit d’alimentation du réservoir est réduit par conséquent de 70 %, précise Aqua Nord, la société de distribution d’eau de VKP. Nos équipes restent mobilisées pour intervenir au niveau du captage dès que les conditions de sécurités seront réunies".

Les coupures d’électricité à Voh (Village et Tiéta) perturbent l’alimentation des forages. "Des manques d’eau sont à prévoir sur ces secteurs", détaille Aqua Nord. Les équipes d’EEC et d’Aqua Nord sont mobilisées au village de Koumac.

[11h22] Le vent commence à souffler fort à Touho, où le cyclone se dirige à une vitesse de 30 km/h selon les dernières informations de Météo-France NC.

[11h13] Après le passage de Ruby, les premiers dégâts dans le Nord. Un arbre s’est effondré sur une maison de Linderalique, à Hienghène, vers 9 heures. Aucun des occupants n’a été blessé.





[11h03] La dépression tropicale forte Ruby se trouve entre Koné et Touho, selon Météo-France NC.

Elle se déplace toujours vers le sud-est à environ 30 km/h, avec des rafales entre 150 et 170 km/h en son centre. Météo-France NC a enregistré 185 km/h à Poingam entre 5 heures et 6 heures. "Les pluies atteignent déjà localement 200 à 250 mm sur la moitié sud de la côte Est, l’extrême Sud et sur la chaîne", précise Météo-France NC.





Quelle trajectoire va prendre Ruby ? La dépression va se déplacer vers le centre de la Grande Terre et le sud-est dans les prochaines heures. Le scénario privilégié par Météo-France indique qu’elle longera la côte Est "entre ce matin et cette fin d’après-midi", puis partira par l’est de l’Île des Pins "en début de nuit prochaine".

[10h47] Le courant a été rétabli dans plusieurs foyers. Pour l’instant, 534 familles restent sans électricité.

– À Kaala-Gomen : 240 clients dans les secteurs Tribus du Sud, Koligoh

– À Koumac : 294 clients dans les secteurs PAnouna, Page, Bas Du Village, Karembe, Tribu De Wanap, Tribu Des Catholiques, Kokondo.

[10h31] La dépression Ruby progresse le long de la Grande Terre, annonce Météo-France NC. Les vents se renforcent. "Entre 9 heures et 10 heures, les rafales dépassaient 140 km/h à Touho, 110 km/h à Koné et 115 km/h à l’Aoupinié", précise Météo-France NC.

Au niveau de Poingam, le vent retombe. Les pointes "n’ont pas dépassé 65 km/h durant cette même période", poursuit Météo-France.

Dans les Loyautè, les habitants commencent à se réfugier. À Ouvéa, l’école maternelle de Ognat accueille déjà vingt et un adultes et sept enfants. Les centres d’accueil sont toujours ouverts. Les numéros d’urgence dans la commune sont le 18, 47 71 11 et le 45 01 60.

[10h31] L’accès à Hienghène est bloqué après l’aire du billet de 500 francs. Des arbres sont tombés sur la route. Dans leur chute, ils ont endommagé les lignes électriques.

Le village est donc isolé pour le moment, vu que le bac de la Ouaième est fermé.





[10h18] Comment cela se passe du côté des Îles ? À Lifou, le temps est encore relativement calme, comme ici, en baie du Châteaubriand, à Wé. Quelques personnes se baignent encore.

[10h00] Les vents se déchaînent sur la pointe Nord, indique Météo-France NC. Les vents peuvent souffler en rafales jusqu’à 150 voire 170 km/h près du centre de Ruby.

[9h44] À La Foa, la rivière va bientôt sortir de son lit. La route est impraticable à Thia, du côté de l’école Notre-Dame. La cour de l’établissement commence à être inondée. C’est le calme avant la tempête, malgré la pluie.





[9h20] À Hienghène, Météo-France NC a déjà enregistré un vent très fort. Sa station météorologique de Touho a relevé un vent moyen de 31 nœuds (57 km/h), avec des rafales à 53 nœuds (98 km/h).

Sur Facebook, le célèbre Joël Santino, qui gère la page L’Oeil du Cyclone, donne des nouvelles de Ouégoa. Les vents ont faibli, mais les pluies restent fortes. Le centre de Ruby doit avoir dépassé Ougéoa, estime-t-il.

[8h50] Pour rappel, l’alerte 2 est en cours sur tout le territoire. Qu’est-ce que ça signifie ? Plusieurs consignes de sécurité doivent être respectées :

• Ne pas circuler



• Rester à l’intérieur des habitations ou des centres d’accueil

• S’éloigner des baies vitrées

• Si la situation se dégrade, se réfugier dans les endroits les plus protégés de votre abri

• Vérifier la résistance de l’abri et de ses ouvertures

• Rester vigilant au risque d’inondation

• Ne pas sous-estimer les accalmies cycloniques

• Attendre les consignes des autorités pour sortir

[8h30] Les réseaux électriques des communes de Canala, Kaala-Gomen et Koumac sont impactés.

Au total, 2 569 personnes sont privées d’électricité :

– À Canala, 1 052 clients dans les secteurs Negropo, Village, Mereneme, La Crouen, St Louis, Neho, Kuinet, Boakaine, Tenda, Ouasse, Mehoue, Tenda Koumendy, Nonhoue, Nighou, Haouli, Emma, Fsh Village, Kopelia, Nanon Kenerou, Nakety, Gelima.

– À Kaala-Gomen, 369 clients dans les secteurs Tribus du Sud, Koligoh, Tribus du Nord.

– À Koumac, 1 148 clients dans les secteurs Village, Haut Du Village, Karembe, Tribu De Wanap, Tribu Des Catholiques, Kokondo, Tribu De Pagou, Pahe, Panouna, Page, Bas Du Village.

[8h20] Les réseaux électriques des communes de Kaala-Gomen et Koumac sont impactés, annonce le fournisseur d’énergie EEC.

396 clients à Kaala-Gomen (secteurs Tribus du Sud, Koligoh, Troulala, Tribus du Nord) et 102 clients à Koumac (secteurs Karembe, Etoile du Nord, Kokondo, Mine d’huile) ne sont plus alimentés.

La compagnie calédonienne rappelle les consignes de sécurité en cas de coupure :

• Ne jamais toucher un câble électrique

• Débrancher tous vos appareils électriques après une coupure

• Allumer une ampoule quand le courant revient pour vérifier que la lumière ne soit pas trop faible

[8h12] L’OPT fait le point sur les réseaux de télécommunication. À part des perturbations de faisceaux hertziens à cause de la météo au Mont-Dore, à Houaïlou ou encore à Thio, rien n’est à signaler.

Les réseaux internet et fixe sont toujours opérationnels. Dans le Nord, le réseau mobile peut être impacté.

[7h54] Les experts de Météo-France NC viennent de publier leur dernier bulletin. Ce mardi matin, vers 5 heures, la dépression tropicale forte Ruby se trouvait à l’ouest de Poum. Le phénomène descend vers le sud-est à une vitesse de 30 km/h. Les rafales près de son centre peuvent atteindre 150 à 170 km/h.

Vers le sud-est

Quel sera son trajet ? Selon le scénario le plus probable retenu par Météo-France NC, la dépression tropicale forte voire le cyclone tropical longera la côte Est "entre ce matin et cette fin d’après-midi", avant de s’évacuer à l’est de l’Île des Pins dans la nuit.

Vents et pluies

Les vents les plus dévastateurs seront à craindre en son centre, dans une bande "50 à 100 km" indique Météo-France NC. La mer sera particulièrement dangereuse avec des creux pouvant atteindre 8 mètres. 200 à 250 mm de pluies sont déjà tombés sur la côte Est et l’extrême Sud.

Les régions les plus touchées

Selon Météo-France, les régions les plus menacées par les vents sont l’extrême Nord dans la matinée, puis la côte Est et enfin l’extrême Sud et l’île des Pins dans la soirée.

Les rafales atteindront 120 km/h sur le Nord-Ouest en matinée, puis sur le Sud-Ouest dans l’après-midi. Nouméa serait touché dans la soirée.

Aux Loyauté, les vents de secteur nord puis nord-ouest se renforcent et soufflent en rafales proches de 120 km/h dès cet après-midi.

[7h35] Les premières coupures d’électricité sont à déplorer dans le Nord et le Nord-Est. À Hienghène, la pluie tombe depuis la nuit dernière, lundi 13 décembre.

[7h14] Le point sur les routes par les pompiers de la SIVM Sud autour de La Foa :

– À Boulouparis, le radier Bourake Nord est submergé, mais encore praticable

– À La Foa, Thia, Lebris (Puech), Popidery, Kouma, Oui Poin, Koinde sont impraticables

– À Farino, le radier Passaquin est impraticable

– À Moindou, la Route du charbonnage (RM4) est impraticable

Pour mémoire, en alerte 2, la circulation est formellement interdite.

[6h55] Dans la journée du 13 décembre, la montée des eaux a bloqué des automobilistes et coupé des routes. Plusieurs centres d’hébergement d’urgence ont été ouverts dans toute la Nouvelle-Calédonie.

Où sont les centres d’hébergement d’urgence ?

– Nouméa : la salle François-Anewy (Vallée-du-Tir).

– Mont-Dore : les salles omnisports de Boulari et La Briqueterie.

– Païta : l’Arène du Sud et la mairie annexe de La Tontouta.

– Dumbéa : les salles omnisports de Katiramona et d’Auteuil.

– La Foa : au centre socioculturel

– Bourail : la salle polyvalente

– Pouembout : l’ancienne école maternelle ; l’école et la maison commune pour la tribu de Paouta ; le centre d’accueil des classes vertes pour Ouaté

– Kouaoua : l’ancienne mairie située au village et toutes les maisons communes des tribus.

– Houaïlou : l’internat provincial de Wani.

– Koumac : le centre d’hébergement Riquet Bailly.

– Moindou : dans la mairie.

– Poindimié : dans la mairie.

– Boulouparis : le centre culturel du village et la maison des associations de Tomo.

– Lifou : l’internat du collège Laura Boula à Wei, l’internat du collège de Hnaizianu à Xépénéhé et l’internat du lycée des Îles à Luecila.

– Maré : les collèges de La Roche, Tadine et Tarémène, le local de Pénélo, l’école maternelle de Wabao et les écoles de Tenane et de Roh.

– Ouvéa : maisons communes de Weneky, de Takedji, de Hulup, collège Shea Tiaou, la mairie, la province et l’école de Lekiny.

[6h45] Tout le pays est en alerte 2 depuis hier soir, lundi 13 décembre. L’alerte 2 implique l’interdiction totale de se déplacer. Elle est déclenchée lorsque la dépression se trouve à moins de 6 heures du territoire.

La province Sud et les Îles sont passées en alerte 2 vers 23 heures. Le Nord, dès 21 heures.

[6h35] Le phénomène climatique Ruby va se déplacer vers le sud-est, en se renforçant. Mardi 14 décembre matin, les experts de Météo-France NC indiquaient que "le scénario le plus probable est un passage au stade de dépression tropical forte voire cyclone tropical sur l’extrême Nord de la Grande Terre".





Météo-France NC indique que les "vents les plus destructeurs se feront sentir le long de la trajectoire du centre dans une bande de 50 à 100 km de large". Les rafales atteindront 150 voire 170 km/h.

Les pluies seront "intenses avec un risque élevé de crues importantes sur les deux côtes de la Grande Terre". Météo-France NC attend "100 à 150 mm" en moyenne et "200 à 250 mm" en douze heures sur la côte Est et la chaîne.

La mer sera aussi démontée pendant le passage de la dépression, "avec des creux pouvant atteindre 8 mètres au large et des impacts possibles à la côte, notamment aux Loyauté".

[6h30] Bonjour et bienvenue sur ce direct pour suivre le passage de la dépression Ruby. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l’activité cyclonique en cours : alertes, bulletins météo, trajectoire et intensité de Ruby, informations pratiques et consignes de sécurité.