Le meurtrier présumé de Jean-Marc Alerte a été interpellé à Saint-Louis

Deux jours de cavale avant d’être rattrapé.

D’après nos informations, le meurtrier présumé de Jean-Marc Alerte à la tribu de Saint-Louis a été appréhendé par l’antenne GIGN de la gendarmerie nationale samedi après-midi. Une information confirmée par le parquet de Nouméa.

Vers 04 heures, dans la nuit de mercredi à jeudi, le sculpteur Jean-Marc Alerte était sorti de chez lui, importuné par son voisin qui l’insultait et tenait des propos menaçants. Sur le pas de sa maison, le sexagénaire avait été atteint par un coup de feu tiré par son voisin depuis son jardin. Un second coup de feu avait résonné, sans toutefois faire de blessé. Le tireur avait ensuite pris la fuite, refusant de se rendre aux autorités judiciaires.

"Il doit aller voir la gendarmerie pour avouer son crime et ne plus attendre. La colère monte dans la famille et je ne voudrais pas d’un nouveau drame. Il faut qu’il s’explique devant la justice", avait imploré un proche de la victime.

Interpellé à la tribu de Saint-Louis, le meurtrier présumé, âgé de 38 ans, a été placé en garde à vue dans les locaux de la Section de recherche.

Les auditions peuvent durer quarante-huit heures au cours desquelles il devrait être présenté à un juge d’instruction dans le cadre d’une ouverture d’information judiciaire pour homicide volontaire (meurtre).