Ile des Pins : une nouvelle étape franchie vers le 100 % renouvelable

Depuis la mise en service de la ferme solaire de Mwiré en 2016, Enercal poursuit l'objectif d’alimenter l’île des Pins avec une électricité 100 % renouvelable à l’horizon 2025.

Une nouvelle étape a été franchie ce mercredi 14 décembre avec la mise en service définitive de la centrale solaire de Gadji et l’installation d’un système de stockage à Comagna permettant d’alimenter l’île pendant douze heures grâce au soleil, directement ou via le système de stockage.

L’unité de stockage par batteries installée à la centrale thermique de Comagna est dimensionnée pour stocker les excédents solaires produits en journée et les fournir au réseau électrique une fois le soleil couché ou en cas de mauvais temps.

Grâce à la centrale solaire et le système de stockage d’énergie, Enercal estime qu'à court terme, 600 000 litres de diesel par an n'auront plus besoin d'être importés et que l’émission de 1 600 tonnes de CO2 sera évitée.

Le projet "100 % renouvelable à l’île des Pins" repose également sur la conversion de la centrale thermique existante en centrale fonctionnant à 100 % à partir de combustible renouvelable. Plusieurs pistes d’utilisation de biomasse (valorisation des pinus envahissants, biocarburant huile de coprah…) sont à l’étude.