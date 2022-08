Intempéries : l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie reste en alerte jaune

Météo France a maintenu une vigilance jaune fortes pluies/orages sur l’ensemble du pays pour des averses ou pluies soutenues localement orageuses. Vigilance jaune vent violent sur les Loyauté pour un vent de Nord-Ouest 25 à 30 kt avec de fortes rafales.

Cet après-midi la situation ne devrait pas s’améliorer indique Météo France. "Le temps reste gris avec des pluies qui se renforcent. Elles sont temporairement fortes et orageuses sur le Nord, la côte Est et les Loyauté, plus modérées ailleurs. Sur une grande partie de la Grande Terre, le vent bascule au secteur Sud de 10-15 nœuds, parfois 15-20 nœuds avec des rafales à 30 nœuds. Sur les Loyauté et l’extrême Sud, il reste au secteur Nord se renforçant parfois jusqu’à 20-25 nœuds avec des rafales à 35 nœuds. Les températures sont en baisse avec 22 à 25 degrés, voire 26 degrés sur les Loyauté."

ROUTES à 10 heures :

- La circulation est impossible entre Touho et Ouégoa sur la RPN10 et la RPN7.

- Impossible de rallier Poum car la RT1 est encore bloquée.

- À Oundjo l’eau recouvre la route sur la voie sens Koné – Voh

- La RT1 est coupée à la sortie du village de Pouembout en direction de Voh.

- La circulation à la sortie Nord de Bourail est bloquée à hauteur de la cigogne.

- La circulation sur la RPN3 entre Kouaoua et Houaïlou est à éviter.

- La circulation sur la RT1 à la sortie Sud du village de La Foa est encore difficile.

Pour suivre l’état des routes en direct : rendez-vous sur le site de la DITTT.

RAÏ

Compte tenu des conditions météorologiques dégradées, et ce afin de maintenir la sécurité de tous, la suspension des services est maintenue ce jour sur l'ensemble de la Grande Terre.

Sur Lifou, la dernière rotation sera également suspendue :

Xodrë - Wanaham 16H20

Wanaham - Xodrë 18H35

OPT :

- Les agences de Bourail, Moindou et Népoui sont fermées.

- Certaines agences sont pour le moment ouvertes au public mais ne peuvent pas fonctionner de manière optimale : Ouégoa, Poindimié, Houaïlou, La Foa et Boulouparis.

- Ces agences et d’autres établissements sont susceptibles de fermer également dans la journée en fonction de la montée des eaux et des risques d’inondation.

- Les colis et les courriers ne peuvent pas être acheminés en brousse aujourd’hui.