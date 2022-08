[MàJ] Roch Wamytan est réélu à la présidence du Congrès

[MàJ 10h30]

"En tant que représentants du Peuple, élus démocratiquement, notre responsabilité nous oblige à sortir de nos postures politiques au nom de l’intérêt général, a déclaré Roch Wamytan devant l'assemblée. Cela devient une nécessite pour sauvegarder la cohésion et la paix en Nouvelle-Calédonie. La paix ne se décrète pas, elle se construit chaque jour par la volonté de chacun d'œuvrer pour le bien commun et la justice sociale. Après deux années marquées par les crises économique, sanitaire et politique, nombre de Calédoniens souffrent d'être mal nourris, mal loges ou encore de ne pas être pris en considération.

Dans cet hémicycle, nous devons tous nous sentir engages, en tant qu'élus du peuple, dans une responsabilité collective de réduire les inégalités sociales, de relancer l’économie pour impulser un nouvel élan à la consommation des ménages et en clair, à redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens pour leur redonner confiance et dignité en leur avenir et en celui d'un pays émancipé sorti enfin de la permanence d'une culture de dépendance toxique."

[MàJ 10 heures] Les résultats viennent d'être proclamés : avec 29 voix contre 25 voix recueillies par Gil Brial, Roch Wamytan vient d’être réélu à la présidence du Congrès au terme d’un seul tour de scrutin sans aucune surprise. Depuis 2019, c'est le quatrième mandat consécutif de Roch Wamytan.

[MàJ 8h25] Après l’appel des élus, la séance s’est ouverte. Vidjaya Tirou, le secrétaire général du Congrès, a rappelé les règles de l’élection et le déroulement de la séance.

Deux candidats sont présentés à la présidence du Congrès : Gil Brial, au nom du groupe les loyalistes, et Roch Wamytan, au nom du groupe UC-FLNKS et Nationalistes et L’Eveil océanien.

Le scrutin vient de s’ouvrir.

La séance est à suivre en direct sur la chaîne YouTube du Congrès

[8h40] Les élus du Congrès sont réunis mardi matin en séance solennelle pour renouveler la présidence du Congrès.

Roch Wamytan devrait être réélu dans la mesure où l’Eveil océanien s’est prononcé pour le président sortant, faisant le choix " de la continuité et de la stabilité afin de poursuivre les réformes nécessaires au pays ".

Les trois élus de l’Eveil océanien ont en effet annoncé qu’ils voteraient en faveur de Roch Wamytan : avec 25 élus loyalistes et 26 indépendantistes, ils peuvent faire basculer la balance en faveur d’un camp ou l’autre.

Lundi, les élus du groupe " UC-FLNKS et Nationalistes et l’Eveil océanien " se sont constitués en groupe.

Quatre listes sont en lice pour l’élection des 8 vice-présidents du bureau du Congrès : celle du groupe UC-FLNKS et Nationalistes et l’Eveil océanien, celle du groupe Calédonie ensemble, celle de " l’Avenir en Confiance " et celle du groupe " les Loyalistes ". Ces quatre groupes ont également déposé chacun une liste pour les élections des deux secrétaires du bureau du Congrès, des questeurs, des membres de la commission permanente et des commissions intérieures et des représentants du Congrès au sein des organismes extérieurs.

A suivre en direct sur notre site.