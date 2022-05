Législatives : Simon Loueckhote démissionne des Républicains calédoniens

C’est "avec stupeur" que Simon Loueckhote a appris les choix des Républicains calédoniens pour les élections législatives de juin. Les Républicains calédoniens, Générations NC et Calédonie ensemble vont présenter des candidats communs en avril.

Le membre du parti a annoncé sa démission pour protester contre ces décisions auxquelles il dit ne pas avoir participé.

À lire également : Législatives : les forces en présence

"Trahison"

Pour l’instant, aucune candidature n’a été officialisée. Mais des noms circulent, comme ceux de Nicolas Metzdorf (Générations NC) et de Philippe Dunoyer (Calédonie ensemble). "Ma surprise est encore plus grande lorsque j’apprends que les candidats retenus sont de Calédonie ensemble et Générations NC, relève-t-il. Aucun de candidats n’est issu de LRC."

Simon Loueckhote regrette que le choix des candidats incombe au président de la République et "accessoirement à la République en marche." Le soutien local d’Éric Zemmour à l’élection présidentielle d’avril dénonce une "trahison".