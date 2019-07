Les CM2 de Renée-Fong rendent visite aux résidents de la maison Gabriella

Dumbéa. Dans le cadre du projet interdisciplinaire « Citoyen de demain », une classe de CM2 rend visite aux aînés de la maison de retraite Gabriella (Auteuil) depuis début juillet. Initiées par Alexandra Marie, enseignante à l'école Renée-Fong (Dumbéa-sur-Mer), les rencontres s’organisent autour de plusieurs thématiques. Poésie, jeux de mime, charades, etc., créés et interprétés par les élèves, et ateliers manuels partagés, ont occupé l’après-midi des anciens lors de la seconde rencontre, jeudi. Le 23 juillet, ce sera au tour des résidents de se déplacer à Renée-Fong, afin de découvrir l’école d’aujourd’hui. En attendant, la prochaine rencontre aura de nouveau lieu à la maison Gabriella, le 16 juillet. Photo Maison de retraite Gabriella