A 75 ans, le FMI et la Banque mondialeen quête de renouveau

Après 75 ans d’existence, la Banque mondiale et le FMI doivent continuer de se réinventer pour surmonter des crises d’un genre nouveau, à l’instar des migrants climatiques. Pour s’adapter aussi à l’émergence d’outils inédits tels que les monnaies virtuelles.

C’est en juillet 1944 à Bretton Woods, aux Etats-Unis, que ces deux institutions sont nées à l’initiative de 44 pays - en pleine Seconde Guerre mondiale - pour éviter une nouvelle crise comme celle de 1929.

Le Fonds monétaire international (FMI) reçoit la mission de garantir la stabilité financière mondiale, quand la Banque mondiale doit œuvrer à la reconstruction et au développement avant d’être dédiée à la réduction de la pauvreté.

Perçus comme des outils de contrôle aux mains des puissances occidentales, ils ont continuellement suscité scepticisme et critiques. Leur anniversaire se déroule néanmoins dans un climat relativement apaisé, alors que le cap des 60 ans avait été franchi dans une contestation virulente des altermondialistes.

« Ces institutions ont connu une évolution extrêmement positive », estime Agustin Carstens, économiste mexicain et ancien président du Comité monétaire et financier du FMI. Avec 189 pays membres, elles œuvrent aujourd’hui pour la quasi-totalité des nations du monde. Et le Fonds semble tirer les leçons du passé : longtemps accusé de sacrifier les populations sur l’autel des réformes drastiques exigées en échange de prêts, il s’attache aujourd’hui à préserver le volet social, comme récemment dans le programme en faveur de l’Argentine.

Améliorer la vie des gens

« Le FMI apparaît comme le méchant car il négocie certaines conditions », commente M. Carstens. Mais « c’est comme un médecin administrant un traitement douloureux » mais vital, dit-il. Augmentation de l’espérance de vie, baisse de la mortalité infantile et maternelle, meilleure éducation, le bilan de la Banque mondiale est globalement positif, assure David Malpass, son président. « La Banque a réussi à améliorer la vie des gens et à la rendre plus prospère. »

Le multilatéralisme a également sorti plus d’un milliard de personnes de la pauvreté, a rappelé cette semaine David Lepton, le directeur général par intérim du FMI : « Le produit intérieur brut mondial par habitant est cinq fois plus élevé qu’en 1945. »

« Dans l’histoire du monde, il n’y a jamais eu autant de progrès réalisés dans l’amélioration de la vie des gens qu’au cours des 75 dernières années », abonde Masood Ahmed, ancien directeur du FMI pour le Moyen-Orient et l’Asie centrale. Mais beaucoup reste à faire pour éradiquer l’extrême pauvreté notamment en Afrique, reconnaît David Malpass.

P Sur la carte du monde de l'extrême pauvreté, l'Afrique figure en rouge vif. L'action du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale pour combattre ce fléau s'est soldée par des résultats mitigés depuis leur création il y a 75 ans. Aujourd'hui, ces institutions sont confrontées simultanément au besoin d'investissements massifs dans les infrastructures de ces pays, de créations d'emplois pour faire face à l'explosion démographique ainsi qu'à la menace que fait peser le changement climatique dans une région incapable d'en supporter les coûts. Les dernières données font apparaître que l’extrême pauvreté a nettement diminué à l’échelle planétaire tombant à 10 % en 2015 contre environ 30 % en 1990. Mais, elle augmente en Afrique subsaharienne, qui comptait déjà il y a quatre ans, plus de la moitié des gens extrêmement pauvres. D’ici 2030, 9 personnes sur 10 vivant dans l’extrême pauvreté seront originaires de cette région, alors que la population du continent va s’accroître dans le même temps de 1,3 milliard, soit plus de la moitié de la croissance de la population mondiale. Conflits armés Pour 2019, le FMI table sur une croissance de 3,5 % du PIB pour cette partie du monde, contre 3 % en 2018. Il encourage les pays africains à progresser dans la mise en place d’une zone de libre-échange. Mais la bonne volonté des institutions est régulièrement douchée par la résurgence des conflits armés. Après une accalmie dans les années 2000, le nombre de conflits est reparti à la hausse, avec un pic à 17 pays touchés en 2016.