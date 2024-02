[Série d'été] Objets du passé : des jeux de société à la mode 1900

En ce temps-là, grosso modo entre 1890 et 1914, les parents maniaient les cartes, les dames, les échecs et surtout le jaquet. Pour les enfants, il y avait " le Toton équilibriste ", " les crochets endiablés ", " le petit jongleur ", " l’étoile merveilleuse ", " le pendu ", " les dés acrobates ", " mon cousin tire-liboudin " ou encore " le jeu des lapins en escapade ".

Une cinquantaine de ces jeux de société pratiqués voici un siècle ont survécu, en plus ou moins bon état, et sont précieusement conservés par l’Association témoignage d’un passé. Certains étaient des jeux de puces, d’autres d’adresse, de patience ou de réflexion. Il y avait des casse-tête (" le nœud gordien ", " l’intrigant ", " bâtons rompus ") et certains avaient même très nettement des connotations politico-historiques, comme " la prise de la Bastille " ou le puzzle Eurêka baptisé " les alliés à Berlin "…





Autant de petites boîtes en carton ornées d’étiquettes colorées, importées de Paris et qui étaient en vente dans les magasins de " nouveautés " comme Ballande, W.G. St-Georges et Cie ou encore Cap Horn, installés rue de l’Alma, au centre-ville.

Et quelques-uns de ces jeux étaient même en anglais, rapportés d’Australie à une époque où le bilinguisme était, semble-t-il, assez courant à Nouméa. Ils avaient pour noms " Flags ", " The game of Dr Busby ", " The Old witch " ou encore " The popular game lotto ".

Lotto, loto, bingo… Quoi de neuf sous le soleil ?