[Série d'été] Objets du passé : des vaches laitières en pleine ville

Tuband, en 2006, évoque un paisible lotissement récemment construit, peuplé de toits rouge brique. Ses habitants n’imaginent sans doute pas qu’en 1800, un dénommé Tuband élevait des vaches sur le domaine. Ses collègues éleveurs ? Magnin, à l’Anse-Vata. Fogliani, dont les vaches paissaient à proximité du marais plus tard remblayé, actuel emplacement du stade Pentecost et de la salle Omnisport. Tonnelier, qui produisait, lui, du lait à Magenta. Lafleur élevait des bovins à l’Artillerie, bien avant la construction du stade. Sa laiterie occupait le carrefour avant la station Total des Lycées. Schmidt élevait des vaches sur l’île Sainte-Marie. Lui habitait le quartier du même nom, près de la Vallée-des-Colons. Chaque jour, il traversait la baie en bateau pour traire les vaches et ramener le lait frais sur Nouméa.





Éleveur en périphérie

Michel Vergès exploitait une ferme à l’île Nou. Son gendre, Henri Léoni, a repris la ferme de son beau-père. Il fournissait le lait à l’hôpital Gaston-Bourret et à la pension des Petites Sœurs des pauvres. En périphérie de la ville aussi, les producteurs étaient légion. Ulm et Ohlen, au 6e Km, Fayard et Chabert respectivement dans la plaine de Dumbéa et vers Nondoué, Daly à Naniouni, entre Païta et Tiaré…

Quincaillier le jour, éleveur la nuit

Par la suite, d’autres producteurs eurent une clientèle régulière. Sur Nouméa, Santino et Gervy à Magenta/Portes de Fer, Perraud au Port-Despointes, près des terrains de sport de l’Olympique. Au Pont-des-Français, Limousin développera une ferme réputée avec des " Jersey ". Vers Yahoué, Jean-Baptiste Chérubini produisait également du la frais. Employé comme quincaillier au Établissements Ballande, il commençait une deuxième journée en rentrant chez lui. Il fallait couper l’herbe pour les vaches et se lever à trois heures pour la traite.

A LIRE ÉGALEMENT :

Cet été, les Nouvelles calédoniennes dépoussièrent les objets du passé

Faire bouillir pour conserver

Car le lait était le plus souvent tiré la nuit ou très tôt le matin. Il était ainsi livré à domicile, en même temps que la viande et le pain avant le lever du jour et le début des chaleurs. A l’époque, pas de réfrigérateur. Il n’était donc pas rare que le lait " tourne ". D’où la nécessité d’une livraison rapide, pour que les consommateurs puissent le faire bouillir et le conserver.

Les Nouméens avaient aussi la possibilité de s’approvisionner en lait de chèvre. Mme Beaury en produisait à la Pointe Chaleix, M. Doudoute à la Montagne-Coupée, Joseph Datchalamamoutry au Faubourg-Blanchot, à l’emplacement actuel de l’école Paul-Boyer. On pourrait citer également MM. Ali, à la Vallée-des-Colons, et Neugy, aux Portes-de-Fer, tous deux éleveurs de caprins.

Livraison à bicyclette

Le lait était généralement livré aux particuliers mais des dépôts étaient effectués dans les petits commerces, comme chez M. Dalmayrac, au Centre-Ville, à l’angle des rues Jean-Jaurès et Austerlitz. Les clients venaient très tôt le matin se ravitailler en lait pour avoir le temps de le faire bouillir.





Le lait était aussi livré par certains commerçants. On pouvait rencontrer Joseph Wamytan qui livrait le lait provenant de chez Chabert à bicyclette ! Sur le porte-bagages et sur le cadre, deux musettes doubles recevaient les bouteilles d’un litre.

Toute une microéconomie, faite de bon sens et de débrouille, à usage domestique. Dans le même temps, se développe l’importation de beurre australien, acheminé par bateau, sous forme de meules de plusieurs kilos. Le début de la mondialisation en quelque sorte.

Vachement drôle… Rodéo à Val-Plaisance Des soldats américains qui maîtrisaient l’art du rodéo ont eu l’idée d’enfermer un taureau dans un enclos au Val-Plaisance. Ils se sont adonnés à leurs activités favorites sous les regards émerveillés des enfants du pays. Cheval voleur On lisait, en 1959, dans la France Australe, un suspens à l’IFO concernant la disparition du pain tous les matins (le pain, la viande et le lait étaient distribués à domicile tôt le matin). Après enquête et surtout une veille, le voleur fut pris en flagrant délit, c’était un cheval blanc. Vaches acrobates Certaines vaches aventureuses profanaient une propriété privée, provoquant la colère du propriétaire. L’un d’entre eux a assuré qu’une vache avait l’habitude de triturer le linge mis à sécher sur les cordes. Un autre a porté plainte car il avait entendu une vache marcher sur le toit de sa maison. Le juge n’a pas manqué d’ironiser sur les qualités acrobatiques des bêtes.