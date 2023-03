Le marché de Mamie salue les Nouvelles

L'ambiance était bon enfant, dimanche dernier, entre les exposants, l'animation musicale assurée par Yan Leherle et les visiteurs. Les artisans ont profité de cette occasion pour apporter leur soutien aux employés et correspondants des Nouvelles qui faisaient leurs derniers reportages. « Merci d'avoir contribué au succès du marché et ainsi participé à faire vivre toutes ces familles », a souligné la présidente.