De l’or teinté de mines grises

n Les poulies en deçà des attentes

Le dire paraît complètement incongru : avec 7 médailles sur les 12 décrochées, dont 3 en or sur les 4, l’arc à poulies a encore une fois été au rendez-vous et demeure la force vive du tir à l’arc calédonien. Et pourtant, la déception était visible hier sur les visages de l’encadrement, d’Elvis Macé à Catherine Gougeon, qui espérait 6 médailles d’or. « Il fallait y croire et on n’y a pas cru », soufflait cette dernière en avouant une faute de coaching à la toute fin du double mixte, battu en finale face au couple fidjien Leota.

L’épreuve d’endurance du mardi, avec l’or de Cécile Picot et de Laurent Clerte, promettait un vendredi radieux si tout se passait bien. Sauf que le Fidjien Leota en a décidé autrement. Vainqueur d’Henry Shiu sur sa dernière flèche en demie, il a remis ça contre Laurent hier, s’imposant à la mort subite sur la flèche de barrage. « C’est la loi du sport, souriait beau joueur le doyen de l’équipe en attendant un verre de kava offert par ses adversaires. Je n’ai aucun regret, il a été meilleur aujourd’hui. »

n L’éclaircie Dussol

En arc classique, la discrète Isabelle Dussol a fait parler l’œil de faucon et le doigté d’Artémis pour s’emparer d’une belle médaille d’or devant la Samoane Jil Walter, qui l’avait devancée mardi sur l’endurance. « Avec Isabelle, c’est tout ou rien, lance Catherine Gougeon. On le sentait aujourd’hui (hier, NDLR) dans son regard qu’elle avait la niaque. »

« On a fait une seule médaille d’or le matin, ça m’a motivée, confirme l’intéressée. Je voulais vraiment récupérer mes trois médailles (sic), je le voulais vraiment. Quand j’ai gagné l’or, j’en ai chialé. » Avec le bronze en double mixte aux côtés d’Anthony Clerte, elle repart avec une breloque de chaque métal. Une belle collection à son tableau de chasse.

n La concurrence au niveau

Le constat était sur toutes les lèvres calédoniennes : le niveau des adversaires a sensiblement augmenté, rendant l’adversité plus féroce et la victoire incertaine. Les Samoa sont allés s’entraîner en Chine lors des six derniers mois, les Fidjiens tirent régulièrement en Australie ou en Nouvelle-Zélande… « Ça se resserre, c’est évident », juge Henry Shiu. Moins d’or dans la besace parce que plus difficile à aller chercher donc.

« On sort en tête du classement des nations, pondère tout de même Catherine Gougeon. Seulement, les autres sont juste derrière cette fois. Fidji a trois médailles d’or, les Samoa deux, Tahiti une… C’est vrai que c’est notre plus bas score aux Jeux. »

Il va falloir patienter quatre ans maintenant pour remettre cela aux Salomon.

« C’est long, prévient Catherine. Il va falloir trouver et garder la motivation. » Ça ne devrait pas être trop difficile : il y aura comme une petite revanche à prendre, non ?

Au Sports Fields de Faleata, Fabien Lefranc