Une folle journée de tennis

La journée a été éprouvante, physiquement, comme moralement, pour les trois joueuses de l’équipe de Calédonie. Carolann Delaunay, Leilany Ipunesso et Clara Cwajgenbaum ont été convoquées pour jouer leur demi-finale face aux locales de l’épreuve et leur public dès 8 heures, hier matin, sur les courts de l’Apia Park. C’est donc dès une heure avant qu’elles étaient sur place afin de s’échauffer, sur le terrain encore humide des pluies de la veille. Le temps que le soleil fasse son œuvre et vienne rendre praticable le court principal sur lequel était programmé le choc Nouvelle-Calédonie / Samoa, la petite aiguille de l’horloge avait déjà fait son petit bonhomme de chemin jusqu’au chiffre 9.

Côté Cagous, c’est Leilany Ipunesso, placée en numéro 2, qui commence finalement la rencontre face à Eleanor Schuster. Une joueuse connue des Calédoniennes, puisque celle-ci avait participé au Tournoi du Receiving, le mois dernier, où elle s’était fait battre en deux sets par nul autre que Carolann Delaunay.

Gros morceau

La tension des deux jeunes tenniswomen est visible. « Lélé » a notamment du mal à s’exprimer sur son service. Elle parvient tant bien que mal à se défaire de son adversaire au 1er set (6-4). Une opposante qui profite de la pause pour faire appel à un médecin, qui ne fera finalement pas grand-chose sur le court. Dans le 2e set, la Samoane se fait moins offensive afin de pousser Leilany Ipunesso à la faute. La Cagoue en profite pour se relâcher et prendre les devants, quand Eleanor Schuster décide finalement d’abandonner la rencontre à 6-4, 5-4, visiblement gênée à l’épaule.

Place donc à Carolann Delaunay, qui doit s’attaquer au plus gros morceau adverse : Steffi Carruthers. Cette dernière a déjà été classée 662e mondiale sur le circuit WTA en simple (2014) et 556e en double (2015). Pas de surprise donc. La jeune Calédonienne s’incline sur la marque sans appel de 6-1, 6-1.

Place au double. Contre toute attente, les joueuses du Caillou tiennent le choc. Elles commencent fort dans le premier set (6-3) et s’inclinent de peu dans le deuxième (6-7). Dans le troisième, elles mènent un vrai duel acharné, ratant 4 balles de match, pour finalement perdre 10-4 au jeu décisif. « Ça a été un coup très dur, les filles ont été difficiles à remobiliser », raconte l’entraîneur Christophe Godot.

Dernière chance

De retour sur le terrain un peu plus d’une heure plus tard, Carolann Delaunay vient difficilement à bout de la joueuse des Samoa américaines Charity Sagiao 6-4, 7-6, offrant de nouveau une chance de médaille à son équipe. Derrière Clara Cwajgenbaum ne fait pas long feu et s’incline 6-1, 6-1 contre Kalani Pisi Soli. Les Calédoniennes sont donc reparties pour un double décisif ! Mais après tant d’effort, l’énergie vient à manquer. Elles s’inclinent 6-0, 6-2, voyant une fois de plus la médaille tant convoitée s’envoler devant leurs yeux. « Je suis très fier d’elles, elles se sont accrochées jusqu’au bout. Ces quatre balles de match perdues aux Jeux du Pacifique, elles s’en souviendront toute leur vie », conclut Christophe Godot. Fort à parier que le sommeil n’a pas été long à trouver pour les trois guerrières.

