Dumbéa. Le soleil était au rendez-vous au parc Fayard, hier matin, pour la fête de la Caisse des écoles. Plus de sept cents enfants des écoles primaires et maternelles de la commune s’étaient réunis pour présenter aux parents les activités réalisées tout au long de l’année, lors du temps périscolaire. Au programme : défilé, spectacles, tournoi sportif et expositions sur le thème « d’une culture à l’autre ».