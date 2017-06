Des vacances sportives, vidéoludiques, vertes et créatives

Dumbéa. Pendant deux semaines, la municipalité et les centres de loisirs ont offert aux enfants une belle palette d’activités. Il y en a eu pour tous les âges et tous les goûts. Le sport, sous toutes ses formes, est resté une valeur sûre, notamment au Centre aquatique, mais les jeux vidéo se sont aussi invités au programme. Ainsi que le tressage, le jardinage, le chant, la danse et le slam. De quoi aborder la rentrée détendu, oxygéné et plein d’énergie.