900 élèves de CM2 envahissent l’hippodrome Henry-Milliard

Val-plaisance. Vingt-deux classes de CM2, soit 900 enfants, ont profité d’une journée qui leur était dédiée, hier, à l’hippodrome Henry-Milliard. Au programme, ateliers ludiques et éducatifs axés sur la citoyenneté. Un thème qui s’est décliné autour de l’environnement, de l’aide et du secours aux personnes, de l’interculturalité et du sport. Un événement initié par le conseil municipal junior et organisé par la ville.