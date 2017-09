Quartiers. Relancée cette année avec l’appui de nombreux partenaires comme les bailleurs sociaux (Sic, FSH, Sem Agglo) et la province, et tropicalisée avec un nouveau logo, la Fête des voisins a rassemblé les résidents nouméens un peu partout ce week-end. Associations bien installées ou jeunes voisins désireux de s’organiser pour les prochaines fois, tous ont célébré le rendez-vous, plus important chaque année.