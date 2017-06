Portrait. Il n’en est pas à son coup d’essai. Cette année encore, Abdallahi Diallo fait le ramadan. Comme de nombreux fidèles sur le Caillou, ce membre de l’Association musulmane de Nouvelle-Calédonie s’adonne au jeûne et aux prières. Plus qu’un rituel, cela fait partie intégrante de sa vie. Il évoque son expérience du jeûne et sa spiritualité.