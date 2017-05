Le rideau tombe sur la Nuit des musées au centre Tjibaou

Tina. Le dernier rendez-vous de la Nuit des musées de Nouméa a eu lieu mercredi soir au centre culturel Tjibaou. Les équipes et les artistes ont imaginé une visite entre modernité et tradition, où la culture kanak, de l’igname aux esprits, rencontre l’intensité du hip-hop et du slam. Une manière de donner vie aux différentes expositions du musée. Là aussi, comme dans les autres structures, un public très nombreux a fait le déplacement.