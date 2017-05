Les mises à l’eau : ces portes ouvertes de la cité sur le lagon

Ville en images. Chaque mardi, retrouvez notre rubrique qui observe les communes sous un autre angle. Cette semaine, zoom sur les mises à l’eau de la capitale. La ville en gère quatre : à Kaméré, à N’Géa, à la Côte-Blanche et au Vallon-du-Gaz, à l’Orphelinat, et la province deux, à Numbo et à Ouémo. Il en existe également aux marinas de Nouville-Plaisance, de Port-Moselle et de Port-du-Sud. Une nouvelle, privée, pourrait voir le jour à Tina.