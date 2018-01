Anse-Vata. Nouméa plage est devenu un rendez-vous incontournable des vacances, ouvert à tous. Mais l’organisation, rodée, a subi les aléas du temps et a été quelque peu bousculée depuis mardi, jour de lancement de la manifestation, à cause des orages et de la pluie. Cela n’a pas empêché environ 500 personnes de fréquenter le site chaque jour et de profiter des nombreuses activités proposées, kayak, paddle, beach-volley, bouée tractée, judo, etc., comme samedi.