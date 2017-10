Nouville. Pari tenu pour les associations Art’i’flam et Résurrection, qui ont organisé, samedi, la première édition du festival Dis’Fusion, dans les jardins du Creipac. Voulue comme un carrefour de rencontres artistiques, avec de nombreux ateliers d’initiation, la manifestation a rassemblé plus de 200 personnes. Danse, musique, slam, sculpture, artisanat et jonglerie ont rythmé la journée, avant un spectacle final mêlant ces disciplines.