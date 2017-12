Trois jours de rencontres à Houaïlou

Houaïlou. « Waawiluu Original » a été le concept choisi pour la Fête communale 2017 qui s’est déroulée de vendredi à dimanche. Trois jours de fête et d’animations pour tous les âges avec un grand marché au village, du rodéo à Do Néva, diverses activités sportives, des découvertes du patrimoine et des tribus, et les petits marchés regorgeant de letchis bien juteux, le produit phare de la commune.