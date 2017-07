Le Comité provincial Nord a 30 ans...

koumac. Ambiance surchauffée, samedi au Stade Tein Mala, où plus de trois cents enfants et ados des différents clubs de la province Nord ont donné le meilleur d’eux-mêmes lors des tournois de football et des activités sportives organisés par le Comité provincial Nord de football à l’occasion de ses trente ans d’existence. Au programme : tournois dans les catégories U8 à seniors, activités découvertes, finale de la Coupe du CPNF et gâteau d’anniversaire.