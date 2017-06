Koumac. A la demande du Comité territorial olympique et sportif, le district UNSS* de Koumac a organisé, mercredi, une journée de l’Olympisme afin de soutenir la candidature de Paris-2024 aux Jeux. Plus d’une centaine de garçons et de filles des catégories benjamins et minimes des collèges de Ouégoa, de Pouébo, de Poum, de Baganda et de Koumac ont chaussé les crampons et se sont affrontés à l’occasion de matches de football.* UNSS, Union nationale du sport scolaire