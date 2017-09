Seize prétendants aux titres de Mister et Missette Foire de Koumac

Koumac. Pour la première foire dans l’histoire de la Foire agricole et artisanale de Koumac et du Nord, huit jeunes garçons vont entrer en lice pour briguer le titre de Mister Foire 2017 et Mister Koumac 2017. Ils seront associés aux jeunes prétendantes aux titres de Missette Foire 2017 et Missette Koumac 2017 avec qui ils feront le spectacle vendredi soir, à partir de 19 heures.