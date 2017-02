Un grand marché sous le signe de la Saint-Valentin et de la rentrée

Koumac. A la veille de la Saint-Valentin et de la rentrée scolaire, l’Association du marché communal de Koumac a organisé, samedi, son premier grand marché qui a réuni onze exposants venus de Ouégoa, de Kaala-Gomen et de Koumac. Le public, qui n’est pas venu aussi nombreux que l’espéraient les organisateurs, a pu trouver légumes et fruits de saison, pâtisseries variées, miel, confitures, plantes vertes ainsi que des brochettes de poisson.