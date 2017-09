Koumac. Soixante-dix enfants des écoles maternelle et élémentaire de Bwadouvalan et Charles-Mermoud, ainsi que ceux de la petite école de la Fédération de l’enseignement libre protestant de Wanap, étaient réunis sur le site de Pougny pour participer aux animations proposées par la caisse des écoles de Koumac sur le thème de la prévention routière, à l’occasion des journées de cycle du corps enseignant. Au programme : différents ateliers se référant au thème retenu, escalade et sports collectifs.