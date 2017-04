Poindimié. Belle ambiance conviviale et sympathique toute la journée d’hier à la Médiathèque du Nord à l’occasion de la Fête des bibliothèques. Scolaires de Poindimié le matin puis tout public l’après-midi, la manifestation a impliqué plus de 200 personnes autour d’ateliers, de lectures de conte, de projections de film et d’un petit marché.