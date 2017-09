L’igname et le taro d’eau à l’honneur

Ponérihouen. L’accueil coutumier et les discours officiels ont donné le top départ vendredi de la dix-septième fête de l’igname et du taro d’eau. Vente, jeux traditionnels, musique et danses ont animé cette première journée. Samedi, une trentaine de stands attendaient encore les visiteurs qui, outre les deux produits phares de cette fête, ont aussi pu trouver sur place rafraîchissements, assiettes garnies, bougnas et autres produits de saison.