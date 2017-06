Nord. Reportés à deux reprises pour cause d’intempéries, les Jeux intertribus de Touho ont pu se dérouler mercredi au grand soulagement des organisateurs. Le Comité provincial Nord sports et loisirs a réussi à rassembler 151 jeunes venus de six tribus et du village, sur le terrain de sport de Tiouandé. Et ce malgré, encore une fois, une météo capricieuse.